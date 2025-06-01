Beşiktaş, Bodrum FK'yı İlk Yarıda 3-0 Geçti

Beşiktaş, Bodrum FK'yı İlk Yarıda 3-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Bodrum FK karşısında sahadan 3-0'lık üstünlükle ayrıldı. İlk yarıda Mustafa Hekimoğlu'nun iki golü ve Gedson Fernandes'in kafayla attığı golle Beşiktaş öne geçti.

- Trendyol Süper Lig : Bodrum FK: 0 - Beşiktaş : 3 (İlk yarı)

MUĞLA - Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bodrum FK sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Muçi'nin ortasında seken topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Paulista'nın kafayla arka direğe çevirdiği topu Gedson Fernandes kafayla filelere gönderdi. 0-2

45+1. dakikada Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Hekimoğlu'nun şutunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-3

Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Herelle, Ajeti, Cenk Şen, Fredy, Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puca

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Celustka, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Bilal Güven, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Jose Morais

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş dk. 12 ve 45+1), Gedson Fernandes (Beşiktaş dk. 27)

Sarı kart: Ajeti (Bodrum FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Spor
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