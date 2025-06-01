Beşiktaş, Bodrum FK'yi 4-0 Yenerek Sezonu 4. Sırada Tamamladı

Beşiktaş, Bodrum FK'yi 4-0 Yenerek Sezonu 4. Sırada Tamamladı
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Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 mağlup etti. Goller Mustafa Hekimoğlu (2), Fernandes ve Mario'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off şansını kaybetti.

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Sıraç Akpınar

BODRUM FK: Sousa, Ege(Dk.70 Celal), Herelle(Dk.86 Celustka), Ajeti, Cenk(Dk.46 Süleyman), Ahmet, Brazao, Fredy, Seferi, Dimitrov(Dk.63 Enes), Puşcaş (Dk.46 Gökdeniz)

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Hadziahmetovic(Dk.77 Necip), Uduokhai, Mario, Muçi (Dk.72 Arroya), Masuaku (Dk. 77 Emrecan), Rafa Silva (Dk.72 Semih), Fernandes, Mustafa(Dk.77Emirhan)

GOLLER: Dk.12 ve Dk. 45+1 Mustafa, Dk.27 Fernandes, Dk. 71 Mario (P.) Beşiktaş )

SARI KART: Ajeti (Bodrum FK)

SÜPER Lig'in son haftasında deplasmanda küme düşen Bodrum FK'yı 4-0 yenen Beşiktaş, 2024-2025 sezonunu 4'üncü tamamladı. Bodrum deplasmanından galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Samsunspor'un evinde Kayserispor'u 2-1 yenmesi ile maratonu 4'üncü tamamladı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off etabına kalma şansını kaçırdı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Mustafa Hekimoğlu (2), Fernandes ve Mario'dan geldi. Maçın ardından Bodrum FK'lı oyuncular göz yaşlarını tutamadı.

8'inci dakikada Bodrum FK atağında Dimitrov'un ortasında Ajeti'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

12'inci dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Mustafa'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

27'nci dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Fernandes'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

45+1'inci Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Mustafa'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.

İlk yarı 0-3 sona erdi.

53'üncü dakikada Beşiktaş atağında Hadziahmetovic'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

69'uncu dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde defansın müdahalesi sonrası Fernandes yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.

71'inci dakikada Mario'nun penaltı vuruşunda top filelere gitti: 0-4.

Karşılaşma 0-4 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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