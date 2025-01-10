Beşiktaş, Bodrum FK Maçına Hazır

- Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları devam eden Emrecan Terzi, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de idmanı takip etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 19.00'da Bodrum FK'yı konuk edecek.