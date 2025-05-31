Beşiktaş, Bodrum FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK ile yapacağı maç için yapılan antrenmanı başarıyla tamamladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bodrum FK maçı için bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Bodrum'a giderek kampa girecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor