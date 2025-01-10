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Beşiktaş, Bodrum FK ile İlk Kez Karşılaşacak

Beşiktaş, Bodrum FK ile İlk Kez Karşılaşacak
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK ile evinde karşılaşacak. Ligde 6. sırada yer alan Beşiktaş, 17. sıradaki Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak. Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sakat ve kart sınırındaki oyuncular dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Bodrum FK ile ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım ilk kez rakip olacak

Beşiktaş ile Bodrum FK, bu maçla birlikte ilk kez rakip olacak. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Eyüpspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olan yeşil-beyazlılar, tek beraberliğini ise Kasımpaşa karşısında aldı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu forma giyemeyecek

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi, sakatlıkları sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sarı kart gören Jonas Svensson da cezası nedeniyle oynamayacak.

Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati ve Ciro Immobile ise kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, Bodrum FK maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligde son 9 maçta tek galibiyet

Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada sadece 1 kez 3 puan aldı. Ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, sonraki 9 haftalık süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a mağlup olurken Başakşehir, Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı. Beşiktaş bu süreçte tek galibiyetini 15. haftada derbide Fenerbahçe'ye karşı elde etti.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Beşiktaş ile Bodrum FK arasında oynanacak maçın hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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