Beşiktaş Bodrum'a Gitti, Son Maç için Hazırlanıyor

Beşiktaş Bodrum'a Gitti, Son Maç için Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'den düşen Bodrum FK, Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş kafilesi, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan sonra Ramada Otel'e geçerek maça hazırlık yapıyor.

Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak Beşiktaş, Bodrum'da konaklayacakları otele geldi.

Trendyol Süper Lig'den düşmesi geçen hafta kesinleşen Bodrum FK, sezonun son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. 1 Haziran Pazar günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Bugün Milas - Bodrum Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesi, Bodrum'da konaklayacakları Ramada Otel'e geçti.

Kafileyle birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları Bodrum'a geldi.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Bodrum FK maçı kamp kadrosuna 22 futbolcuyu dahil etti. Kadroda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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