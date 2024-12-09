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Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçının Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların, ısınma koşuları ve 5'e 2 ile başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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