Beşiktaş, Bodo/Glimt maçına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlılar, düz koşuyla başladı. Daha sonra topla çalışmalar yapan Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt mücadelesinin taktiği üzerinde durdu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmana, sakatlıkları bulunan Omar Colley ve Masuaku katılmadı. - İSTANBUL