Beşiktaş, Bodo/Glimt maçına hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında yarın sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlılar, düz koşuyla başladı. Daha sonra topla çalışmalar yapan Beşiktaşlı futbolcular, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt mücadelesinin taktiği üzerinde durdu.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmana, sakatlıkları bulunan Omar Colley ve Masuaku katılmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor