Beşiktaş, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda sahasında Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, yan top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL