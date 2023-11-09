Beşiktaş, Bodo/Glimt'i konuk etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Sander Van Der Eijk düdük çaldı. Eijk'in yardımcılıklarını ise Rogier Honig ve Rens Bluemink üstlendi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, pazar günü Süper Lig'de deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasına göre 4 değişikliğe gitti. Burak Yılmaz, Antalyaspor'a 3-2 kaybedilen karşılaşmaya göre ilk 11'de Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yerine Mert Günok, Valentin Rosier, Amir Hadziahmetovic ve Jackson Muleka'ya forma verdi.

Siyah-beyazlılar maça kalede Mert Günok; savunmada Valentin Rosier, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov; orta sahada Amir Hadziahmetovic, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes; forvette ise Milot Rashica, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle maça çıktı.

ABOUBAKAR SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

Karşılaşma öncesinde ilk 11'de adı yazılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımla ısınmaya çıkarken arka adalesinde yaşadığı ağrıdan dolayı mücadelenin ilk 11'inden çıkarılırken yerine Cenk Tosun kadroya dahil oldu.

BURAK YILMAZ'A TEPKİ

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş'ın Bodo / Glimt'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, taraftardan tepki gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada 'Burak Yılmaz'ı istemiyoruz' şeklinde bir süre tempo tuttu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'i ağırladığı karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen siyah-beyazlıları taraftarlar Avrupa Konferans Ligi maçında yalnız bıraktı. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

BODO/GLIMT İLK 11'İ

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise mücadeleye Haikin, Wembangomo, Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino ve Moumbagna 11'iyle çıktı.