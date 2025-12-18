Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanşında Beşiktaş BOA, Macaristan'ın Sopron Basket takımına 80-59 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş, rövanşta etkili başlayan rakibi karşısında başarılı olamayarak son 16 turuna yükselememiş oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 80-59 yenildi.

İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş BOA, rövanş mücadelesini 21 sayı farkla kaybederek organizasyona veda etti.

Sopron Arena'daki müsabakaya etkili başlayan ve ilk periyodu 27-7 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-24 önde gitti.

Üçüncü periyodu 64-44 önde geçen Sopron Basket, parkeden 80-59 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Zala Friskovec ve Klaudia Papp, 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

