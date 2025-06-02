Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Yunan Pivot Maria Fasoula ile Anlaştı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Yunan Pivot Maria Fasoula ile Anlaştı
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları çerçevesinde Yunan basketbolcu Maria Fasoula ile sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki pivot, gelecek sezon siyah-beyazlı ekipte mücadele edecek.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Yunan basketbolcu Maria Fasoula ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki pivot, gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Yunanistan ekibi Proteas ile başlayan Maria Fasoula, geçen sezon İspanyol ekibi Avenida formasıyla 40 maçta 9,6 sayı, 3,6 ribaunt ve 0,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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