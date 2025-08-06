Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı İlayda Güner'i Transfer Etti

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu İlayda Güner ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki pivot, geçmiş sezonda A Milli Takım kamp kadrosunda yer almıştı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu İlayda Güner'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 2021-2022 sezonunda da takımımızda forma giyen milli oyuncu İlayda Güner ile sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

25 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon A Milli Takım kamp kadrosunda yer almıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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