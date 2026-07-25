Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre 2026-27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, pivot pozisyonunda görev yapan Gizem Başaran Turan ile sözleşme imzalandı.
Geçen sezonu Emlak Konut takımında geçiren 33 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı maçlarda 5 sayı, 4,3 ribaund ve 0,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Kaynak: AA