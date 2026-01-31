Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 84-83 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Beşiktaş'ın ilk yarıdaki farkı kapatması dikkat çekti.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Emlak Konut: Thomas 14, Delaere 21, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 4, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 10

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 8, Meltem Yıldızhan 3, Whitcomb 15, Fasoula 17, Fraser 23, İdil Saçalır 5, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Toure 7

1. Periyot: 14-21

Devre: 41-48

3. Periyot: 63-64

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Emlak Konut'u 84-83 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500

