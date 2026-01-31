Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 84-83 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Beşiktaş'ın ilk yarıdaki farkı kapatması dikkat çekti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Emlak Konut: Thomas 14, Delaere 21, Gizem Başaran Turan 4, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 4, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 2, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 10
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 8, Meltem Yıldızhan 3, Whitcomb 15, Fasoula 17, Fraser 23, İdil Saçalır 5, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Toure 7
1. Periyot: 14-21
Devre: 41-48
3. Periyot: 63-64
