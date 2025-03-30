Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

Trump'tan İran'a tehdit gibi sözler
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam

Özgür Özel'den Silivri kapısında sert çıkış: Ölümü göze alırım...

Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 yenerek seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Güler, Yarkın Keskin

Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal, Macaulay 12, Parks 12, Ndour 8, Gamze Takmaz, Berfin Sertoğlu 4

Beşiktaş BOA: Özge Özışık 3, Lazic 11, Winterburn 12, Fagbenle 20, Krajisnik 19, Hatice Pelin Gülçelik 3

1. Periyot: 8-22

Devre: 27-35

3. Periyot: 45-48

Beş faulle çıkan: 36.52 Macaulay (Emlak Konut)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.