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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattı

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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu için ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki uzun forvet/pivot, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Ruthy Cecilia Hebard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ruthy Cecilia Hebard ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki basketbolcu, son olarak Çin'in Shanghai takımında forma giydi. Hebard, burada 24 maçta 19,5 sayı, 12,7 ribaunt ve 1,7 asist ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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