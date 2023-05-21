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Beşiktaş bir ilki başardı! Adana Demirspor'un inanılmaz serisi bitti

Spor Haberleri

Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Adana Demirspor, bu sezon sahasında ilk kez maç kaybetti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (2), Gedson ve Cenk kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı Belhanda'dan geldi.

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise bu sezon ilk defa iç sahada kaybetti. Beşiktaş, Adana Demirspor'u bu sezon sahasında mağlup eden ilk takım oldu.

Beşiktaş bir ilki başardı! Adana Demirspor'un inanılmaz serisi bitti

Adana Demirspor'un İtalyan hocası Vincenzo Montella, sahasında ilk kez bir İstanbul takımına maç kaybetti. 11 Süper Lig maçında 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

Beşiktaş bir ilki başardı! Adana Demirspor'un inanılmaz serisi bitti

Siyah-Beyazlılar'ın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Beşiktaş söz konusu 13 maçta yalnızca 1 kez berabere kaldı, 12 maçı kazandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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