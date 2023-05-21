Beşiktaş bir ilki başardı! Adana Demirspor'un inanılmaz serisi bitti

Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Adana Demirspor, bu sezon sahasında ilk kez maç kaybetti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında geriye düştüğü maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Aboubakar (2), Gedson ve Cenk kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı Belhanda'dan geldi.

SERİ BİTTİ

Ligde 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor ise bu sezon ilk defa iç sahada kaybetti. Beşiktaş, Adana Demirspor'u bu sezon sahasında mağlup eden ilk takım oldu.

MONTELLA'NIN BÜYÜSÜ BOZULDU

Adana Demirspor'un İtalyan hocası Vincenzo Montella, sahasında ilk kez bir İstanbul takımına maç kaybetti. 11 Süper Lig maçında 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞTA

Siyah-Beyazlılar'ın yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı. Beşiktaş söz konusu 13 maçta yalnızca 1 kez berabere kaldı, 12 maçı kazandı.