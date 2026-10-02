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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Barcelona'ya 95-82 yenildi

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Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, mücadele boyunca rakibinin üstünlüğünü kıramayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Michele Rossi (İtalya), Anne Panther (Almanya)

Beşiktaş : Dotson 11, Morgan 8, Brown 6, Nowell 10, Zizic 10, Dejulius 2, Metecan Birsen 6, Wilbekin 17, Omoruyi 4, Furkan Korkmaz 2, Gabriel 6, Berk Uğurlu

Barcelona: Punter 16, Robinson 9, Balcerowski 11, Minaya 5, Parra 7, Gibson 15, Martin 7, Umude 6, Brizuela 8, Nkamhoua 11, Nunez

1. Periyot: 17-25

Devre: 40-52

3. Periyot: 62-77

Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İspanya temsilcisi Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu.

Dotson'ın basketleriyle ilk dakikaları önde geçen Beşiktaş karşısında kısa sürede kontrolü ele alan İspanyol ekibi 13-0'lık seriyle 7. dakikayı 20-8 üstünlükle geçti. Yaptığı etkili savunmayla uzun süre siyah-beyazlıların farkı kapatmasına izin vermeyen Barcelona, Wilbekin'in peş peşe basketlerine engel olamayınca fark 7 sayıya kadar inse de ilk çeyreği 25-17 galip bitirdi.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş farkı 3 sayıya indirdi. Savunmadaki direncini kısa sürede kaybeden siyah-beyazlı ekip, Barcelona'nın sayılarına cevap veremeyince konuk ekip, arayı açtı (27-37). Punter'ın skorer oyununun karşılığını alan Barcelona dış atışlarda da etkili olmayı başardı ve soyunma odasına 52-40 önde gitti.

Morgan'ın basketiyle müsabakanın üçüncü bölümüne başlayan siyah-beyazlılar, rakibinin etkili oyununa engel olamadı. Rahat basketler bularak üstünlüğünü koruyan Barcelona, farkın uzun süre 10 sayı üstünde tuttu. Beşiktaş'ın arayı kapatma çabalarına anında karşılık veren Barcelona final bölümüne 77-62 üstünlükle girdi.

Oyunun kontrolünü son çeyrekte de sürdüren Barcelona, Beşiktaş'ın savunmadaki direncini yıkarak kolay sayılar bulmaya devam etti ve karşılaşmadan 95-82 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı takımın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic ile İtalyan futbolcusu Fabio Miretti de izledi.

Kaynak: AA
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