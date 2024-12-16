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Beşiktaş Başkanı Yücel, Adana Demirspor Maçını Değerlendirdi

Beşiktaş Başkanı Yücel, Adana Demirspor Maçını Değerlendirdi
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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada yaşanan mağlubiyeti utanç verici olarak nitelendirdi ve tüm taraftarlardan özür diledi. Maestro'ya başsağlığı dileyen Yücel, sorumluluktan kaçmayacağını belirtti ve gereken önlemlerin alınacağını vurguladı.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Adana Demirspor'da kardeşini kaybeden Maestroya baş sağlığını diledikten sonra maçla ilgili, "Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi ben iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hakketmiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Adana Demirspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Yeni Adana Stadı önünde açıklamalarda bulundu. Başkan Yücel, "Adana Demirsporlu oyuncu Maestro'nun kardeşi vefat etmiş. Başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İlk yarı öğrenmiş vefat haberini, ona rağmen maça devam etmiş. Ben tüm Adana Demirspor camiasına takımına baş sağlığı diliyorum. Diğer taraftan yendikten sonra konuşmak çok kolay bu tip utanç verici maçtan sonra özellikle ben camiamızın karşısına geçmek istedim. Öncellikle kendi şahsım adına tüm camiam adına, kulübüm adına ne derseniz deyin artık son derece üzgünüz "dedi.

"Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız"

Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmayacağını vurgulayan Başkan Yücel, "Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Herkesten tüm taraftarlarımızdan en içten özürlerimi ben iletiyorum. Hiçbir şekilde böyle bir tabloyu Beşiktaş hakketmiyor. Bu şanlı formayı, bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncular bir dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken her şey yapılacaktır arkadaşlar. Taraftarımız müsterih olsunlar. Diğer taraftan bu camianın bu takımın maddi, manevi, idari sportif anlamda bugünlerde bu halde olmasının sorumluluğunu hepsi hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim. Kimse merak etmesin, sorumluluktan hiçbir zamana kaçmadım. Yine kaçmıyorum" diye konuştu.

"İstediğiniz hesabı sorun"

Taraftarlara ve sosyal medyadaki Beşiktaş camiasına seslenen Başkan Yücel, "Eğer bizler bu noktaya taşıdıysak takımı, hesabını vermeden öyle kolay kolay bir yere gitmek yok. Ben yine söylüyorum. Ben buradayım, hiçbir yere kaçmadım kaçmıyorum. En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş diyorum" ifadelerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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