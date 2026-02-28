Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor Maçını Deplasman Tribününden Takip Edecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor ile oynanacak maç öncesi taraftarlarla bir araya geldi ve deplasman tribününde yer aldı.

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor karşılaşması öncesi taraftarlarla bir araya geldi ve mücadeleyi takip etmek için deplasman tribününe girdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor bugün saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu'na geldi. Deplasman tribünü önünde taraftarlarla fotoğraf çektiren Adalı, daha sonra siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tribüne geçti. Serdal Adalı'nın karşılaşmayı deplasman tribününden takip edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
