Beşiktaş Başkanı Adalı'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora ile Basın Sözcüsü ve İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp da yer aldı.

Açıklamada, Başkan Adalı'nın, ziyaretin sonunda Bakan Tekin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını takdim ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
