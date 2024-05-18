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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi

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Yeni sezona büyük hedeflerle hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, "Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Kupa maçından sonra 1 maçımız daha var. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, Fenerbahçe Göksel Çelik ile oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi rövanşı öncesi Süleyman Seba Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi

"BU 3 MAÇTAN SONRA BAŞKA ŞEYLER KONUŞABİLİRİZ"

Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor maçına odaklandıklarını belirten Arat, "Ligde ve kupada çok önemli 3 maçımız var. Hepsi aynı değerde. Bugünü iyi atlatıp perşembe günü finale moralimiz yüksek bir şekilde gitmek istiyoruz. Trabzonspor ile oynayacağımız finalin şenlik havasında geçeceğini düşünüyorum. Bizim biletlerimiz 4 dakikada bitti. Takımımız ve seyircimiz maça hazır. Kazanmak istiyoruz. Umarım bir sakatlık olmaz. Bu 3 maç bizim için çok kritik. Bu 3 maçtan sonra başka şeyler için konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi

"TEKNİK DİREKTÖRÜ SEZON BİTİNCE AÇIKLAYACAĞIZ"

Teknik direktör arayışlarıyla ilgili de konuşan Hasan Arat, "Herkesle devamlı görüşüyoruz. 3 maçtan sonra bunu paylaşacağız. Bu gizli bir şey değil. Beşiktaş için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an hedefimiz ligdeki maçlar ve kupa finali. İlk bu hedefimizi başaralım sonra kararlarımız daha sağlıklı olabilir. Avrupa kupalarına katılan bir Beşiktaş'ın gücü daha farklı konumda olur. Her türlü alternatifi de değerlendireceğiz. Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Kupa maçından sonra 1 maçımız daha var. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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