Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya davet etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye derbide 1-0 kaybetti. Chobani Stadı'nda oynanan maçın ardından Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Misafirperverlikleri için Fenerbahçe yönetimine teşekkür eden Serdal Adalı, şunları kaydetti:

"Bizi çok güzel ağırladılar. Oynanan oyunla ilgili de bana göre gayet keyifli bir mücadele oldu. Ancak hepimizin de şahit olduğu bir son dakika penaltısı bizi maalesef yine tekrar hakem konuşmaya, VAR konuşmaya mecbur bıraktı. Camia olarak da ben de her hafta işte bu VAR'la ilgili açıklama yapmaktan yorulduk, sıkıldık. Pozisyonu hepimiz seyrettik, tüm Türkiye de seyretti. Ortada saçma sapan bir hadise var. Maalesef bizim şikayet ettiğimiz gibi de bizim haricimizdeki 17 takım da bu mevcut MHK'den, VAR'dan en az bizim kadar da şikayet ediyor. Artık söylemekten de yoruldum ama bu MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu şekil devam ettiği müddetçe Türk futbolunun bir santim ileri gitmesinin imkanı yok."

Serdal Adalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birazcık utanmaları ve sıkılmaları varsa bugün görevlerinden istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşerler. Her hafta bunları biz konuşuyoruz, diğer takımlar konuşuyor. Adamda utanma, sıkılma olur. Lütfen Türk futbolunun yakasından bir düşün. Yeter artık. Neye çalışıyoruz biz? Bir taraftan kulübün mevcut şartlarıyla uğraşırken, bir taraftan transfer yapalım. Camianın bir yüzü gülsün derken, emek veriyoruz, para harcıyoruz. Sonra bir VAR hakemi... Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? Yok. Bizim bir iddiamız mı vardı? Şampiyonluk iddiamız mı vardı? Yok. Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Öyle bir iddiamız kalmadı."

Derbinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a tepki gösteren Adalı, "Dünyada sorunsuz şekilde devam eden bir sistem, maalesef Türkiye'de en büyük sorun. Bunda bir anormallik yok mu? Biz mi yanlış düşünüyoruz? Dünya bu VAR ile futbolunu yönetirken, kararların doğru olması için mücadele ederken, bir tek bu iş Türkiye'de VAR faciası... Hakem görmemiş olabilir. '50 metre gerideydi.' diyorlar. Sen çağırıp bu çizginin içinde mi, dışında mı, faul var mı, hocam bunu bir izle demez misin?" ifadelerini kullandı.

Sahada iki takımın da emek verdiğinin altını çizen Adalı, "Mücadele ediyor bu çocuklar. Burada bir emek veriliyor. Boş verin bizim harcadığımız zamanı, parayı. Çocuklar 100 dakika mücadele verdi. Fenerbahçe de verdi. Bunların bu emeğini nasıl boşa çıkarırsınız? Siz bu emeği nasıl gasp edersiniz? Koskoca Türkiye'de, 90 milyonluk Türkiye'de eğer biz 15 hakem yetiştiremiyorsak... Portekizliler 1,5 senedir eğitmenlik yapıyor. Adı eğitmen, kimi eğitmişler? Lafa geldi mi mahkemeye verecekmiş koskoca camiayı. Hadi ver şimdi göreyim. Onların biraz şerefi varsa bırakır giderler." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın "Bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz." sözlerinin hatırlatılması üzerine Adalı, "Biz o tiyatronun bir parçası olmak istemedik." yanıtını verdi.