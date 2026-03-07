Haberler

Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinin 89. dakikasında Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. Adalı'nın TFF'ye gittiği tahmin ediliyor.

TFF'YE GİTTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynanan Beşiktaş–Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın karşılaşma bitmeden stattan ayrılması gündem oldu. Mücadelenin 89. dakikasında tribünleri terk eden Adalı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gittiği tahmin ediliyor.

Adalı'nın ani ayrılığı derbi sırasında yaşanan hakem tartışmalarının ardından dikkat çekerken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

