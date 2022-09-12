Beşiktaş-Başakşehir maçının önüne geçen pozisyon! Halil Umut Meler'in verdiği karar olay oldu

Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası deneyimli hakem sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutuldu.