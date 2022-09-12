Beşiktaş-Başakşehir maçının önüne geçen pozisyon! Halil Umut Meler'in verdiği karar olay oldu
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Beşiktaş, Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçın 13. dakikasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası deneyimli hakem sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutuldu.
Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başında yaşanan bir pozisyon sonrası ise siyah-beyazlılar hakem Halil Umut Meler'e penaltı itirazında bulundu.
HALİL UMUR MELER "DEVAM" DEDİ
Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Başakşehirli futbolcu Duarte ceza sahası içinde topu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Duarte'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulunarak hakem Halil Umut Meler'den penaltı bekledi. Ancak Meler, oyunu devam ettirdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Pozisyon sonrası hakem Halil Umut Meler'in adı sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli hakemi devam kararından dolayı adeta topa tuttu.