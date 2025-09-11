Beşiktaş, Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Başakşehir FK'yı konuk edecek. Takım, antrenmanlarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor. Ancak sakatlıklar nedeniyle Wilfred Ndidi ve Mustafa Hekimoğlu antrenmana katılmadı.
SÜPER Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Başakşehir FK'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenman, ısınma ve istasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
NDİDİ VE MUSTAFA HEKİMOĞLU ANTRENMANDA YER ALMADI
Öte yandan Nijerya Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Wilfred Ndidi ile Mustafa Hekimoğlu antrenmana katılmadı.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.