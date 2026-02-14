Haberler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını yaptı. Takım, Nevzat Tesisleri'nde ısınma ve taktik çalışmaları ile hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Mahmut Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Yeni halka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım

"Onlar Türkiye'nin hasımları, dikkatli olalım"
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili

Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
Harry Kane tarih yazdı! Bayern Münih rahat kazandı

Bu takımı kim durduracak?
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti

83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşini vahşice öldürdü
Talisca durmak bilmiyor! Trabzonspor'a da attı

Bu adamı durdurmak imkansız
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı