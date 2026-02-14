Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını yaptı. Takım, Nevzat Tesisleri'nde ısınma ve taktik çalışmaları ile hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor