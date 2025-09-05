Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maç için hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 20 dakika sürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve yan top çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
