Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı da takımla birlikte antrenmana katıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlıların yeni transferleri Vaclav Cerny ile Gökhan Sazdağı da takımla birlikte ilk antrenmanlarına çıktı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
