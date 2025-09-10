Haberler

Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü, yeni transferler ilk kez takımla çalıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.

Beşiktaş, yarın yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
