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Beşiktaş, Başakşehir FK Deplasmanında Kritik Maça Çıkacak

Beşiktaş, Başakşehir FK Deplasmanında Kritik Maça Çıkacak
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir FK'ya konuk oluyor. Galatasaray karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından, Avrupa Ligi'nde moral bulan siyah-beyazlı takım, ligdeki durumunu düzeltebilmek için galibiyete kilitlenmiş durumda.

Beşiktaş, Başakşehir FK deplasmanına çıkacak

Semih yine santrforda; Musrati ilk 11'e dönüyor

Ali DANAŞ / İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 12'nci haftasında Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek.

Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.

SEMİH YİNE SANTRFORDA; MUSRATI İLK 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta yarınki maç öncesinde sakatlığı bulunan Ciro Immobile ve sarı kart cezalısı Emirhan Topçu dışında eksik bulunmuyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Malmö maçında santrforda görev verdiği ve attığı golle galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy'u yine santrforda oynatacak. Hollandalı teknik adamın sakatlıktan çıkmasına rağmen ilk 11'de şans vermediği Al-Musrati'yi de yeniden as kadroya yazması bekleniyor.

Defans hattını Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku'dan oluşturacak olan van Bronckhorst'un orta saha üçlüsünü Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva'dan kurması bekleniyor. Kanatlarda Rashica ve Muçi'yi görevlendirecek olan tecrübeli teknik adamın santrforu ise Semih Kılıçsoy olacak.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i; Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Muçi, Semih şeklinde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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