Beşiktaş, Bahis Soruşturmasında Futbolcularının Masumiyetine Güvendi

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü, bahis soruşturması kapsamında disiplin kuruluna sevk edilen futbolcuları Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın masum olduklarına inandıklarını açıkladı. Kulüp, TFF nezdinde girişimlerde bulunacak ve futbolcular hukuki itirazlarını yapacak.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nden bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ile ilgili yapılan açıklamada "İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir.

İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır.

Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
