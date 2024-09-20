Beşiktaş, AXA Sigorta Kupa Voley'de Keçiören Belediyesi'ni 3-0 Mağlup Etti
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley mücadelesinde Beşiktaş, 3. Grup karşılaşmasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u setlerde 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Elina, Ergül Avcı, Yaasmeen, White, Hande Korkut, Lila Şengün (Derya Çayırgan, Dilara Yeşil, Julia, Burcu Yönder, Ndiaye, Zeynep Sena Usta)
Beşiktaş : Dilay Özdemir, Rozanski, Beliz Başkır, Brakocevic, Saliha Şahin, Emily (Gizem Güresen, Alara Altundağ, Merve Tanıl, Derya Güç, Beğüm Kaçmaz, Merve Nezir)
Setler: 19-25, 17-25, 15-25
Süre: 77 dakika (28, 25, 24)
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ilk gün 3. Grup mücadelesinde Beşiktaş, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.