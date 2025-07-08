Beşiktaş, Avusturya Kampında Tammy Abraham ile Çift Antrenman Yaptı
Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Yeni transfer Tammy Abraham, takım ile birlikte ilk çalışmasına katıldı.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan sabah antrenmanı, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Akşam idmanı ise, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, bitiricilik ve yan top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılarda yeni transfer Tammy Abraham, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, Avusturya kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00'de ilk 25 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL