Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Beşiktaş, günü tek çalışmayla tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve stretching ile başlayan idmanda baskı ve pas çalışmalarına ağırlık veren teknik direktör Valerien Ismael, takımı dörderli gruplara ayırdıktan sonra iki grubu ortaya aldı ve pas yapan gruplara baskı yapılmasını istedi.

Geniş alanda oyun kurma ve hücum organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlı ekip, çift kale taktik maçla antrenmanı tamamladı.

Bireysel programları doğrultusunda çalışmalarına devam eden Romain Saiss, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Emirhan İlkhan ve Mert Günok idmana katılmadı.

İdmanı siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, sportif direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Beşiktaş, Avusturya'daki son hazırlık maçında yarın Almanya ekiplerinden Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Kufstein Arena'daki karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.