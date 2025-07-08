Beşiktaş Avusturya'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, yeni sezona Avusturya'da hazırlanmaya devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan akşam antrenmanında ısınma koşuları ve top kapma oyunları yapıldı. Çalışmalar yarın basına kapalı olarak sürecek.
YENİ sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başladı. Antrenman, bitiricilik ve yan top çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın TSİ 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor