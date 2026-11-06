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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e 83-67 yenilerek 6. mağlubiyetini yaşadı

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 83-67 yenildi. Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 6. mağlubiyetini yaşarken Zalgiris organizasyondaki 6. galibiyetini aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Emilio Perez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)

Beşiktaş : Dejulius 5, Nowell 4, Anthony Brown 10, Omoruyi 17, Gabriel 14, Dotson 8, Walker 7, Morgan, Metecan Birsen 2, Wilbekin, Zizic

Zalgiris: Evans 6, Edwards 11, Sterling Brown 7, Tubelis 14, Valanciunas 12, Lee 10, Sleva 5, Grigonis 13, Butkevicius 3, Ulanovas 2, Akobundu-Ehiogu

1. Periyot: 17-20

Devre: 31-45

3. Periyot: 44-62

Basketbol Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 83-67 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Zalgiris ise organizasyondaki 6. galibiyetini aldı.

Karşılaşma iki takımın üç sayılık basketleriyle başladı. Zalgiris, bu periyodun devamında dış atışlardan isabetler bulmaya devam ederek öne geçti. Beşiktaş ise Anthony Brown ve Omoruyi ile skor üreterek aradaki farkın açılmasını engellemeye çalıştı. İlk çeyrek, konuk ekibin 20-17 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte dış atışlarda düşük yüzdeyle oynayan Beşiktaş, boyalı alandan bulduğu basketlerle aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Bu periyotta rahat skor üretmeye devam eden Litvanya ekibi ise pota altından bulduğu sayılarla rakibine üstünlük kurdu. Zalgiris, 19. dakikada da Valanciunas'ın serbest atış çizgisinden sayıyla farkı 14'e kadar çıkardı: 31-45. Bu periyodun devamında başka sayı olmadı ve Zalgiris soyunma odasına 45-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumdaki etkisiz oyunu devam eden Beşiktaş, dış ve orta mesafeden isabet bulmakta zorlandı. Zalgiris de rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendirerek farkı açtı. Litvanya temsilcisi, 28. dakikada Ulanovas'ın serbest atıştan basketiyle farkı 23'e çıkardı: 39-62. Konuk takım, son çeyreğe de 62-44 üstün girdi.

Son çeyreğin başlarında üstün oyununu sürdüren Zalgiris, 33. dakikada Tubelis'in pota altından basketiyle farkı 25'e çıkardı: 44-69. Maçın son 5 dakikasında toparlanan Beşiktaş, 36. dakikada Anthony Brown'ın üç sayılık basketiyle 11-0'lık seri yakalayarak farkı 14'e indirdi: 55-69. Mücadelenin sonlarında hata yapmayan Zalgiris, müsabakadan 83-67 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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