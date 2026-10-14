Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yarın Hoffenheim deplasmanına Cerny olmadan çıkacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Cerny forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı öncesinde tek eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasındaki Kocaelispor müsabakasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandı.

Çek kanat oyuncusu, Almanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic formda

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve santrfor Dusan Vlahovic, son zamanlardaki performansıyla dikkati çekiyor.

Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun, etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Sırp golcü Dusan Vlahovic de oynadığı 8 müsabakada 6 golle ön plana çıktı.

Söz konusu iki oyuncu, Hoffenheim maçında Vincenzo Italiano'nun gol yollarındaki en büyük kozu olacak.

Avrupa'da 7 maçın 6'sını kazandı

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti.

Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı da 4-1 yenmeyi başardı.

Söz konusu süreçte 12 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, 2 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Hoffenheim'da tanıdık bir yüz: Ozan Kabak

Beşiktaş'ın yarın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da tanıdık bir yüz dikkati çekiyor.

Alman ekibinin savunmasında görev yapan milli futbolcu Ozan Kabak, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı.

Söz konusu maçlarda Ozan, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

Kaynak: AA