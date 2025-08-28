Beşiktaş Avrupa Kupalarına Veda Etti, Taraftarlar Protesto Etti

Beşiktaş Avrupa Kupalarına Veda Etti, Taraftarlar Protesto Etti
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Lausanne'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti. Taraftarlar, maçın ardından futbolcular ve teknik heyeti protesto etti.

İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, Dolmabahçe'de taraftarlar tarafından protesto edildi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, rakibine 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti. Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonunda futbolcular, teknik heyet ve Başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Maç bitimi taraftarlar futbolculara büyük tepki gösterirken, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'i de istifaya davet etti.

Karşılaşma bittikten sonra bir süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, protestoların ardından Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
