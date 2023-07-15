Beşiktaş - Augsburg Maçı Havai Fişekler Nedeniyle Yarıda Kaldı

Tribünlerden atılan havai fişeklerden dolayı 79'uncu dakikada sona eren Beşiktaş- Augsburg maçı 1-1 berabere bitti. Sezon öncesi hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Kufstein Arena'da Augsburg ile karşılaştı. Mücadelenin ilk dakikalarında tribünlerde yakılan meşaleler nedeniyle oyun bir süre durdu. Karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirirken, ikinci yarı başında da meşaleler yandı. Tribünlere yapılan uyarıların ardından duran oyun tekrar devam etti. Ancak 78'inci dakikada itibaren sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle oyuna devam edilemedi ve 79'uncu dakikada hakem maçı bitirdi. 90 dakikası tamamlanamayan maçta Beşiktaş'ın golünü Jackson Muleka kaydetti. Augsburg'un golü ise Irvin Cardona'dan geldi.