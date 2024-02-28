Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Salih Uçan'a plaket verdi

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Konyaspor müsabakası öncesinde siyah-beyazlıların Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Onur Göçmez, maç öncesi Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atan Salih Uçan'a plaket takdim etti.

Kartal, Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Eyüpspor ile karşılaşmış ve 4-0'lık galibiyet ile son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Söz konusu müsabakada siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Salih Uçan, Tüpraş Stadyumu'ndaki 400. golünü atmıştı. - İSTANBUL