Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: 'Her Beşiktaşlı gibi biz de sevdamızın peşindeyiz'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, mazbata töreni sonrasında yaptığı açıklamada, 'Her Beşiktaşlı gibi biz de sevdamızın peşindeyiz' dedi. Vardar, ayrıca Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, mazbata töreni sonrasında yaptığı açıklamada, "Her Beşiktaşlı gibi biz de sevdamızın peşindeyiz" dedi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü yapılan başkanlık seçiminde kazanan Hasan Arat ve yönetim kurulu Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını teslim aldı. Yapılan tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, görev sürecinin başlaması ve hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili görüşlerini bildirdi. Bugün önemli olan durumun Beşiktaş sevdasının peşinde olmaları olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vardar, "Bugün çok özel bir gün, mazbatalarımızı aldık. Bugün itibariyle göreve başladık. Başkanımız biraz evvel çok güzel şeyler söyledi. 'Samet hocamız Ümraniye'ye doğru yola çıktı' dedi. Biraz sonra Feyyaz Uçar da, Rıza hocayla görüşmek üzere Ümraniye'ye geçiyor. Umut ediyorum ki her Beşiktaşlı gibi biz de sevdamızın peşindeyiz. Umut ediyoruz ki çok daha güzel günleri hep beraber yaşayacağımız bir döneme gireriz. Bundan önce görev alan Başkan ve tüm yönetim üyelerine, Beşiktaş için zamanını veren, yüreğini ortaya koyan tüm Beşiktaşlı taraftarlara sevgiler, saygılar diliyorum. Umut ediyorum hep beraber çok güzel günleri yaşarız. Birlikteliğimiz her zaman bugünkü gibi güçlü devam etsin" şeklinde konuştu.

"Rıza hoca, bu maçın önemini bizlerden daha fazla takıma aktarıyordur"

Mete Vardar, hafta sonu Fenerbahçe ile oynanacak derbiyle ilgili ise bambaşka bir duygu olduğunu söyleyerek, "Tabii derbiler, özellikle bu maç bizler için çok önemli. Umut ediyorum ki futbol takımı zaten bunun fazlasıyla bilincindedir. Orada Rıza hocanın önderliğinde teknik bir kadromuz var. Bu maçın önemini bizlerden daha fazla takıma aktarıyordur. Bugün itibarıyla biz de duygumuzu, bilgimizi ve tecrübemizi kulübü doğru bir şekilde yönetmek için seferber edeceğiz. Çok huzurlu bir yönetim kurulu var. Bu anlamda da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha yeni tanıştığım arkadaşlarım da oldu. Müthiş bir enerji, müthiş bir sinerji var. Umut ediyoruz ki görevimizin son gününe kadar bu birlikteliği ve beraberliği sürdürebiliriz. Biz Beşiktaş'ın kum tanesiyiz. Önemli olan Beşiktaş, umut ediyorum ki güzel günleri, coşkulu günleri hep beraber yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL