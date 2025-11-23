Haberler

Beşiktaş Asbaşkanı Kılıç'tan Taraftarlara Özür ve Hakem Eleştirisi

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası camiadan özür diledi, oyuncuların hak etmediği bir duruma düştüğünü belirtti. Ayrıca hakem Atilla Karaoğlan'ı eleştirerek, Beşiktaş'ın hakkının yenmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Murat Kılıç, "İnanın oyuncularımız bunları hak etmiyor. Bu en çok camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Bundan dolayı hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz, çok haklılar. Bu takımın oynadığı bu oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bireysel şanssızlıkların bir şekilde biteceğine inanıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kötü gidişattan dolayı siyah-beyazlı taraftarlardan özür dileyen Murat Kılıç, "Hiçbirinde rakiplerimizden daha kötü oynamadık. İnanın oyuncularımız bunları hak etmiyor. Bu en çok camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Bundan dolayı hem camiamızdan hem de taraftarlarımızdan özür diliyoruz, çok haklılar. Bu takımın oynadığı bu oyunla çok daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Bireysel şanssızlıkların bir şekilde biteceğine inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'HİÇBİR ŞEKİLDE BEŞİKTAŞ'IN HAKKININ YENİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Kılıç, "Buradan MHK'ye de bir sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanlığına çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Maç içerisinde bize göre penaltı olan ama VAR'a çağrılıp da dakikalarca sonuçlanmayan çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmiyor. Mümkün olduğu kadar TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm hakem atamalarının ve bundan sonraki yansımalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'EKSİK BÖLGELERİMİZİ BİLİYORUZ'

Transfer döneminde eksik bölgelere takviye yapacaklarına değinen Kılıç, "Hedefimiz bu maçları kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek. Daha sonrasında transfer döneminde transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi ve güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve transfer olması gereken bölgelere oyuncuları kazandıracağız. Ligi de Beşiktaş'ın ismine yakışır bir şekilde en iyi yerde bitireceğiz" dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a açıklamalarından dolayı tepki gösteren Murat Kılıç, "Son olarak da buradan Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Beşiktaş üzerinden kendi PR'ını yapıp Beşiktaş'ın adını ağzına alanların tarihte de isimleri yok olup gitmiştir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, ilk yarıdaki penaltı pozisyonuyla ilgili ise, "Tabii ki bu işin peşinden gideceğiz. Tekrar tekrar seyredeceğiz ve bize göre seyrettiğimize göre pozisyon penaltı. Hiçbir kurala uymayan bir şekilde penaltı. Beşiktaş'ın hakkını hiçbir şekilde yere koydurmayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
