Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon Euro karşılığında alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kongolu oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, sezon başında Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL