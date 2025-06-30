Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş, 31 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig devi Beşiktaş, 3 sezondur kadrosunda bulundurduğu Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

''MASUAKU'YA TEŞEKKÜR EDERİZ''

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol beke teşekkür edilerek, "2022-2023 sezonunda Futbol A Takımı'mıza dahil olan, 2023-2024 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 108 maça çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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