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Beşiktaş, Vlahovic Transferinde Anlaşmaya Vardı

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BEŞİKTAŞ, uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştı.

BEŞİKTAŞ, uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştı.

Siyah-beyazlılar, Juventus'tan ayrılan Sırp yıldız ile prensipte anlaşmaya vardı. Avukatlar aracılığı ile resmi sözleşmelerin hazırlandığı ve bu sürecin tamamlanmasından sonra Vlahovic'in İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Dusan Vlahovic, 325 maçta 140 gol atıp 26 asist yaptı. Vlahovic özellikle kafa toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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