Beşiktaş, Ante Zizic'i Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Hırvat basketbol Ante Zizic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat pivot Ante Zizic'i kadrosuna kattı. Ante Zizic son olarak İtalya'nın Virtus Bologna takımında forma giydi. Ante Zizic, 2025-2026 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı" denildi.

28 yaşındaki basketbolcu 2016 yılında NBA draftında Boston Celtics tarafından 1. tur 23. sıradan seçildi ve Cleveland Cavaliers'ta forma giydi.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Cibona Zagreb takımında başlayan Ante Zizic, Türkiye'de Darüşşafaka ve A. Efes'te oynadı. Zizic geçtiğimiz sezonu Virtüs Bologna'da geçirdi. - İSTANBUL