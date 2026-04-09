Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı