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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Cher Ndour da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Cher Ndour, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maçla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Yeni transfer Cher Ndour da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cuma günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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